Вчера, 13 мая, на западной границе Украины разыгрался сюжет, достойный самых крутых голливудских триллеров. При попытке задержания участников контрабандной сделки, которые начали уходить от погони, пограничники были вынуждены открыть огонь по колесам авто нарушителей, что бы задержать их.

Об этом передает пресс-группа Госпогранслужбы.

История началась с того, что пограничники Мукачевского отряда в ходе совместной операции с румынскими коллегами обнаружили шесть пакетов с контрабандными сигаретами и затем задержали мужчину в гидрокостюме у реки Тиса, по которой проходит граница. Задержанным на участке ответственности отделения "Деловое" оказался 23-летний житель города Рахов.

Фото: dpsu.gov.ua

В ходе дальнейших розыскных мероприятий пограничная группа реагирования остановила автомобиль Volkswagen Golf на евробляхах. По словам задержанного контрабандиста, водитель этого автомобиля должен был забрать его после незаконной переправки сигарет в Румынию.

И вот тут-то события начали развиваться стремительно.

Водитель Golf отказался предоставлять пограничникам документы для проверки. В это время к месту происшествия на большой скорости подъехал автомобиль Volkswagen Passat. Водитель Golf резко запрыгнул в него, и водитель подъехавшей машины резко нажал на газ, едва не сбив пограничников.

Что бы охладить горячие головы, пограничники открыли предупредительный огонь вверх и по колесам авто беглецов.

Фото: dpsu.gov.ua

"После этого пограничники пустились в погоню за беглецами на служебном авто, но путь им преградила Toyota Land Cruiser. Наряд вынужден был остановиться. Водитель внедорожника выскочил из салона и начал наносить удары по служебному авто пограничников. Разбив лобовое стекло и повредив капот, разъяренный водитель стал угрожать физической расправой военным. Как выяснилось впоследствии, этот человек был отцом одного из молодых людей, причастных к табачной контрабанде. Таким образом он решил остановить пограничников, чтобы дать возможность своему сыну уйти от погони. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников Нацполиции, и нападавшего задержали. Впоследствии правоохранители задержали и его сына", - уточнили в пресс-службе.

По признакам преступлений, предусмотренных ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", ст. 343 "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" и ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК Украины направлено уведомление в ГУ Нацполиции.

Ранее "Страна" сообщала, что часть залога за "короля контрабанды" Альперина отдали в доход государства.