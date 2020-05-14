В Евросоюзе заявили, что вакцина против коронавирусной инфекции будет готова не раньше, чем через год. Исследователи делают все возможное, чтобы изобрести лекарство от Covid-19.

Соответствующее заявление публикует Reuters, в четверг, 14 мая.

"Европейское агентство по лекарственным средствам, общаясь с 33 разработчиками, делает все возможное, чтобы ускорить процесс одобрения вакцины", - сказал глава Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по вакцинам Марко Кавалери.

Он скептически относится к заявлениям, которые могут быть готовы к сентябрю.

"Что касается вакцин, так как разработка должна начинаться с нуля ... мы можем смотреть с оптимистической стороны через год, то есть на начало 2021 года", - сказал Кавалери.

Также агентство рассматривает 115 методов лечения коронавируса, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, привел к гибели почти 300 000 человек во всем мире. Кавалери сказал, что некоторые из этих препаратов могут быть одобрены в Европе уже этим летом, но он не уточнил, какие именно.

Ранее сообщалось, что в Белом доме ждут результатов тестирования вакцины от коронавируса осенью.

Также писали в Италии заявили о создании первой вакцины против коронавируса. Ученые планируют в скором времени начать испытывать ее на людях.