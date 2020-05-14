В четверг, 14 мая, в Высшем антикоррупционном суде избрали меру пресечения экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, которого подозревают в махинациях с квартирами для Нацгвардии.

Судья Андрей Бицюка назначил ему круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета на два месяца без возможности внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Залог в размере, который требовала прокуратура и не собирался вносить Микитась, отменили. Впрочем, адвокат подозреваемого Андрей Лисак заявил, что он и его подзащитный недовольны решением в виде домашнего ареста и будут подавать апелляционную жалобу.

Прокурор САП Алексей Скибенко заявил, что также будет подавать апелляцию на решение судьи про круглосуточный домашний арест: "Мы будем требовать содержание под стражей или залог в размере 100 миллионов гривен".

Максим Микитась комментировать решение судьи отказался.

"Важный нюанс из решения суда по Микитасю - суд отклонил требование прокуратуры обязать его внести залог в 100 миллионов (он был ему определён прежними решениями суда, как альтернатива взятию под стражу). То есть, теперь Микитась вообще освобождён от залога. И под стражу его не взяли. Круглосуточный домашний арест в данной ситуации выглядит как победа застройщика", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Максима Микитася подозревают в организации схемы по завладению крупными суммами на махинациях с квартирами для Нацгвардии. Вместо квартир и паркомест на Печерске в Киеве, Нацгвардия и "Укрбуд" передали для военнослужащих квартиры на окраине столицы.

Отметим, что Микитась ранее отказался вносить 50 млн гривен залога, который ему избрал суд, так как заявил, что у него нет таких денег.