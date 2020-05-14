Дубинский с нардепами хотят обжаловать в КС указ о назначении Сытника директором НАБУ. Фото: Страна.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, который зарегистрировал еще одно постановление для блокирования "антиколомойского" закона, собрал свыше 50 подписей народных избранников, чтобы обжаловать указ экс-президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро в Конституционном суде.

Об этом Дубинский 14 мая сообщил в своем Telegram-канале.

"Собрал 50+ подписей под обращением в Конституционный суд для признания неконституционности Указа президента Порошенко по назначению Сытника директором НАБУ (218/2015). Сегодня обращение уйдет в КС", - написал Александр Дубинский.

В скане документа сказано, что нардепы считают, что указ является неконституционным, поскольку не отвечает требованиям нескольких статей Конституции Украины, а глава государства, подписав этот указ, вышел "за пределы своей конституционной компетенции".

представление в Конституциооный суд о незаконности назначения Сытника директором НАБУ

Напомним, законопроект, который бы позволил его уволить директора НАБУ, исчез из повестки дня заседания Верховной Рады после того, как представительство МВФ в Украине послало письмо-предупреждение в Офис президента. В нем говорилось, что возможные изменения законодательства о НАБУ, невыгодные Сытнику, приведут к пересмотру действий фонда в Украине.  

Как сообщала "Страна", 13 мая Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам. "За" проголосовали 270 депутатов.

"Страна" детально анализировала последствия принятия закона, а также рассуждала, начнется ли война Зеленского с Коломойского и даст ли теперь МВФ кредит. 

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