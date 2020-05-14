Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, который зарегистрировал еще одно постановление для блокирования "антиколомойского" закона, собрал свыше 50 подписей народных избранников, чтобы обжаловать указ экс-президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро в Конституционном суде.

Об этом Дубинский 14 мая сообщил в своем Telegram-канале.

"Собрал 50+ подписей под обращением в Конституционный суд для признания неконституционности Указа президента Порошенко по назначению Сытника директором НАБУ (218/2015). Сегодня обращение уйдет в КС", - написал Александр Дубинский.

В скане документа сказано, что нардепы считают, что указ является неконституционным, поскольку не отвечает требованиям нескольких статей Конституции Украины, а глава государства, подписав этот указ, вышел "за пределы своей конституционной компетенции".

Напомним, законопроект, который бы позволил его уволить директора НАБУ, исчез из повестки дня заседания Верховной Рады после того, как представительство МВФ в Украине послало письмо-предупреждение в Офис президента. В нем говорилось, что возможные изменения законодательства о НАБУ, невыгодные Сытнику, приведут к пересмотру действий фонда в Украине.

Как сообщала "Страна", 13 мая Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам. "За" проголосовали 270 депутатов.

"Страна" детально анализировала последствия принятия закона, а также рассуждала, начнется ли война Зеленского с Коломойского и даст ли теперь МВФ кредит.