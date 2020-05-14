Исключенный из фракции "Слуга народа" Антон Поляков подал иск в Окружной административный суд Киева против председателя парламента Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева из-за принятия "антиколомойского" закона.

Об этом в четверг, 14 мая, сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, Поляков требует, чтобы суд признал противоправными действия Разумкова по "ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу" банковского законопроекта.

Кроме того, он хочет, чтобы суд признал противоправными действия Гетманцева относительно необеспечения соблюдения Регламента во время заседания финансового комитета Рады 30 марта.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Рада приняла "антиколомойский" закон во втором чтении. После этого Поляков, который ранее подал более 6 тыс. правок к данному законопроекту, зарегистрировал постановление об его отмене. Тем самым он заблокировал подписание его президентом и вступление в силу до тех пор, пока постановление на рассмотрят в Раде на ближайшей сессии.

Кроме того, в тот же день нардеп Дубинский зарегистрировал еще одно постановление для блокирования "антиколомойского" закона.