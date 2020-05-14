На пункте пропуска на украинско-польской границе "Шегини-Медика", который вчера открыли, всех будут проверять на коронавирус.

Об этом говорится "Страны" "Бесплатно, но с давкой" о том, что изменит на западной границе открытие пешего этого перехода.

Сообщается, что есть некоторые опасения у пограничников в связи с открытием единственного пешего перехода во Львовской области, так как "Шегини" не расширили. Наплыв людей может погрузить этот участок границы в хаос. И карантинные меры, которых придерживались с начала эпидемии коронавируса, могут пойти насмарку.

По информации нашего источника на границе, сейчас всем въезжающим делают экспресс-тесты на коронавирус. А как это будет на практике в "Шегинях", пока неясно.

"Пешеходный переход в "Шегинях" будет работать с учетом требований карантина, то есть будут проверки на коронавирус", - заявил в комментарии "Стране" заместитель главы Львовской обладминистрации Тарас Грень.

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Как сообщалось, Евросоюз открывает внутренние границы, а украинцев может впустить уже через месяц. Открытие будет происходить в несколько этапов.

Также мы писали, что Польша продлила контроль на границах со странами ЕС еще на месяц. На этот раз ограничения будут действовать до 12 июня.