В четверг, 14 мая, президент Владимир Зеленский незадолго до полуночи подписал указ о продлении запрета на российские социальные сети в Украине.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Так, под запретом остаются "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru, "Яндекс" и многие другие российские ресурсы.

Напомним, что указ бывшего президента Украины Петра Порошенко о блокировке российских сайтов, подписанный 15 мая 2017 года, должен был истечь завтра.

13 мая СНБО принял решение о продлении запрета российских ресурсов и передал проект указа президента в Офис Зеленского.

Кроме того, Рада на внеочередном заседании 13 мая поддержала обращение с требованием продлить санкции против российских сайтов. Это было бессмысленно, так как СНБО на тот момент уже принял соответствующее решение.

Любопытно, что сам Зеленский в прошлом году, накануне второго тура выборов президента, говорил о бессмысленности запрета российских сайтов.