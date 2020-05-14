Киевская подземка может возобновить работу уже с 25 мая, если столица будет соответствовать противоэпидемиологическим критериям.

Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сегодня во время брифинга.

"Нами будут предоставлены довольно конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства. Там учтены все без исключения критерии, в том числе и в каких условиях может открываться городской транспорт и метро. И если Киев будет соответствовать этим критериям, то мы не видим в этом проблемы", - сообщил Степанов.

Степанов о работе метро - таймкод видео - с 12:30

Тем временем в поэтапном снятии карантина ничего не сказано про возобновлении работы метро. В инфографике представлены три этапа, во время которых начнут работать автобусы, поезда и самолеты.

С инициативой об открытии метро с 25 мая выступил мэр Киева Виталий Кличко. Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил против открытия метро с этой даты.