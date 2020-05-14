"Дискредитировали миллионы верующих". Заместитель Ермака раскритиковал религиозную политику Порошенко
Заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, комментируя религиозную политику прошлой власти, заявил, что она "просто дискредитировала действия миллионов верующих украинцев".
Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону 12 мая, видео которого опубликовано в YouTube.
Трофимов сказал, что считает предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия настоящим монахом, человеком, который "находится на другом духовном уровне".
Также замглавы ОП признался, что сам является верующим человеком и прихожанином УПЦ, однако сожалеет, что при каденции бывшего президента Петра Порошенко очень большое количество времени было посвящено "церковным вопросам". По его словам, касательно религии "выбран был лукавый вектор", и "просто дискредитировались действия миллионов верующих украинцев".
Кроме того, Трофимов рассказал о своем общении с предстоятелем УПЦ. Он отметил, что глава Украины Владимир Зеленский и он сам имели возможность общаться с Онуфрием после инаугурации, и в ряде других случаев, а также имеет редкие встречи с ним.
По его словам, предстоятель УПЦ "очень интересный и глубокий человек. Он монах, человек, который служит Богу. Он соединяет в себе такие уникальные качества как мудрость, твёрдость и при этом безграничную любовь ко всем. Эти вещи вместе не всегда живут. Он для меня находится на совершенно другом духовном уровне".
Также Трофимов сообщил, что посещает Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру и считает ее святыней мирового масштаба.
Напомним, ранее синод УПЦ утвердил особую молитву на время пандемии коронавируса.
Также мы писали, что в УПЦ опровергли заражение коронавирусом митрополита Онуфрия.