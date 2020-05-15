Сегодня Луна будет убывающей в Рыбах. Подробнее - в лунном календаре на май. А астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на эту пятницу, 15 мая 2020 года, мы предлагаем вниманию читателей ниже.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнов сегодня ждут яркие и классные эмоции. Они будут позитивными. Но все равно к вечеру наступит усталость, поэтому на него лучше не планировать никаких особых активностей.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам следует прислушиваться к своему сердцу. Особенно это касается важных решений, которые нужно принять в ближайшее время относительно своей семьи.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам нужно очень активно поработать. При необходимости подключайте к делу коллег. Советуйтесь, общайтесь, дискутируйте. В итоге вы придете к идеальному решению и много сделаете.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам сегодня следует быть внимательными ко всему, что требует счета, в особенности денег. Не бегите впереди паровоза, лучше остановитесь, сделайте паузу - так вы все сделаете правильно и не ошибетесь.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам в этот день нужно обратиться к своим мечтам - напомнить об этом самому себе. А, возможно, даже озвучить их вслух. К вашему удивлению может оказаться, что кто-то будет готов воплотить их в жизнь сейчас же.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня нужно выделить время на прогулку. Дышите свежим воздухом, любуйтесь природой. Оживающие деревья, цветы, небо неожиданно дадут толчок для нестандартных решений.

Весы (24.09 - 23.10)

Для Весов самое главное сегодня - говорить о том, что вас беспокоить. Пусть это будет неприятно, не бойтесь также, что можете показаться странным или смешным. Зато вас услышат и проблема будет мгновенно исправлена.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам нельзя отступать назад, если вы уже что-то начали делать. Напрягитесь, недоспите, если потребуется. Но не сдавайтесь - это негативно отразится на вашем имидже. И наоборот - ваши старания будут поощрены.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам в этот день нужно стоять на своем. В это же время свою правду следует доказывать деликатно, не повышать тон, а уже тем более не ругаться и не оскорблять собеседников. Контролируйте эмоции и все будет хорошо.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня тот случай, когда ваше терпение будет вознаграждено. Самое главное - не испортите все в последний момент. Вечер пройдет в радостной хорошей обстановке, вы останетесь ним очень довольны.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям в этот день нужно быть более деликатными, не идти напролом. Если почувствуете "тонкий лед", то идите по нему острожно - подбирайте слова. Прежде чем действовать, продумайте на несколько шагов вперед.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб этот день пройдет отлично, если вы сконцентрируйтесь на себе, на своих переживаниях и желаниях. Быть хорошим для всех - это обычное желание. Но переодически следует проявлять здоровый эгоизм.