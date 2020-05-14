Министерство юстиции Украины в связи с эпидемией коронавируса и карантином предлагает Раде принять два законопроекта, чтобы разгрузить тюрьмы. Первый документ позволит применить амнистию к заключенным, которые не совершали насильственных преступлений. Второй даст возможность судам чаще назначать отсрочку отбывания наказания.

Об этом в интервью "Громадському" сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Идея инициировать такие законопроекты возникла в связи с необходимостью во время эпидемии разгрузить украинские тюрьмы. Тогда новых заключенных, а также тех, кто заболел, смогут изолировать в отдельных камерах.

Всего, по подсчетам министра, в случае принятия предложенных Минюстом законов, на воле окажутся около трех тысяч заключенных. При этом амнистия должна коснутся тех, кто не совершал насильственных преступлений. Это могут быть лица, которые имеют пожилых родственников, экс-участники АТО, которые отбыли более трети срока.

Законопроект об отсрочке наказания - более процессуальный, он должен позволить судам чаще применять ее.

"Сейчас такие основания есть, их несколько, где суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки мы предлагаем делать чаще в условиях коронавируса", - сказал Малюська.

Пр его словам, пенитенциарная система работает в особом режиме в связи с карантином, что позволяет не допустить вирус в места несвободы. Однако не хватает средств защиты, а также из-за контактов с внешним миром болеют немало сотрудников тюрем.

"У нас недостаточно индивидуальных средств защиты. Потому что у нас месячная потребность - это 180 000 гривен, таких средств у нас нет. Мы перефокусировали расходы на систему здравоохранения, иногда нам помогают международные партнеры", - сказал Малюська.

Напомним, 8 мая в киевском СИЗО заработали платные камеры. Мы публиковали их фото, а также расценки.