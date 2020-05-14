В Украине ломбардам, которым Кабмин разрешил работать во время карантина, позволят осуществлять наличный обмен валют и обяжут поддерживать капитал на уровне 500 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В опубликованных подходах к будущему регулированию рынка ломбардов одной из ключевых целей называют защиту прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для ломбардов. В частности, у ломбардов появится возможность осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов.

НБУ рассматривает возможность погашения полной задолженности перед ломбардом исключительно за счет залога. Также регулятор хочет повысить уровень информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования за счет предоставления ломбардного билета или договору с заемщиком, где условия будут изложены в доступной для прочтения форме.



Ломбарды будут обязаны поддерживать капитал на уровне 500 000 грн, а при наличии обособленных подразделений - не менее 1 млн грн. Также планируется установить повышенные или дополнительные требования для ломбардов, которые будут оказывать другие финансовые услуги, кроме кредитования на уровне не менее 5 млн грн.

Как сообщала "Страна", учительница младших классов сдала в ломбард планшеты школьников, чтобы выплатить кредит.

А сотрудница "Укрпочты" сдала в ломбарды компьютеры предприятия на миллион гривен.