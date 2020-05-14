Специализированная антикоррупционная прокуратура изменила подозрение бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому по делу о хищения в оборонном заказе в 2017 году.

Об этом сообщила пресс-служба САП на своей странице в Facebook в четверг, 14 мая.

Как отмечается, подозрение было изменено из-за увеличения суммы нанесенных государству убытков с 10,62 млн до 17,44 млн грн по результатам проведенной экспертизы. Экс-чиновник подозревается по статьям Злоупотребление властью и служебным положением и Служебный подлог (ч.2 ст.364 и ст.366-1 УК).

"Следствием установлено, что бывший чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы", - говорится в сообщении САП.

Напомним, ранее Гладковского-Свинарчука обязали до начала июня жить без загранпаспорта и прибывать к прокурору по первому требованию.

Как писала "Страна", в октябре ВАКС избрал Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн. Суд считает, что назначенная сумма залога Гладковскому соответствует нанесенному ущербу.