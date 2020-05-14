После того, как 12 мая суд заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича, его адвокат Виталий Сердюк заявил, что это - попытка отвлечь внимание общества от обещанных расследований против экс-президента Укараины Петр Порошенко, а также от дел против радикала Сергея Стерненко, убийц журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Кроме того, по его словам, Генпрокуратура Украины скрыла протоколы допроса грузинских снайперов, которые имеют отношение к делу Майдана.

Об этом Виталий Сердюк рассказал в интервью "Украинским новостям".

"ГПУ сокрыла от суда и от общества протоколы допроса грузинских снайперов, которые были официально получены ею в порядке международной правовой помощи от генеральной прокуратуры Беларуси. В сентябре 2019 года ГПУ поручила Генпрокуратуре Беларуси допросить ряд грузинских граждан, которые ранее фигурировали в нашумевших журналистских расследованиях на израильском и на итальянском телеканалах. Позже в свет вышло еще одно очень громкое журналистское расследование – документальный фильм "Украинский обман" Майкла Капуто, который появился на одном из главных новостных телеканалов США", - сказал Сердюк.

По словам адвоката, существует еще одна проблема. Она заключается в том, что судьи не могут освободится от влияния предыдущей власти и прокуроров, которые диктуют нужные решения. Эти решения, по его словам, на самом деле, очень далеки от правды:

"Группа прокуроров, которая уже шестой год занимается делом Майдана, а точнее продолжает выводить из-под подозрения истинных виновников расстрелов, спонсируется и поддерживается за счет западных кураторов. В частности, международного фонда "Возрождение", который принадлежит Джорджу Соросу. Фактически, это прямые организаторы тех событий, а если правильнее сказать - антиконституционного захвата власти. Или проще госпереворота в Украине, совершенного в 2014 году. Они заинтересованы в том, чтобы похоронить правду о тех событиях и заинтересованы не попасть под уголовную ответственность", - добавил адвокат Януковича.

Он также считает, что второе подряд решение судов о заочном взятии под стражу Януковича, абсурдное. "Это, по сути, и есть те "посадки" весной, которые обещал президент Зеленский в своей предвыборной программе?", - сказал Сердюк.

По словам адвоката, подобные действия Офиса генпрокурора - это попытка отвести от себя удар и внимание общества от саботажа обещанных расследований против Петра Порошенко и его окружения. Также такие действия можно расценивать как попытку отвлечь внимание общества от дел по хищению средств в "Укроборонпроме", от дел против Стерненко, убийц Бузины и Шеремета.

"Против указанной выше группы лиц защита, безусловно, будет инициировать дело об умышленной фальсификации материалов по делам Майдана, а также о злоупотреблениях со стороны должностных лиц ГПУ по выведению из-под ответственности реальных виновников расстрелов", - подытожил Сердюк.

Напомним, ранее экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на Майдане в феврале 2014 года.

Подозрения были объявлены Януковичу, экс-главе МВД Виталию Захарченко и экс-главе СБУ Александру Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на Майдане в 2014 году.

Напомним, что в начале мая президент США Дональд Трамп в своем официальном аккаунте в Twitter сделал пост с анонсом повторного показа фильма Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства" на телеканале One America News.

В фильме фигурирует неизвестный человек в маске, который заявляет, что вел огонь по протестующим и милиции утром 20 февраля 2014 года.

"Приказ был стрелять по Беркуту и по людям, провоцировать хаос. Это началось 20 числа около 8 утра… Нас было двое. Сначала я открыл окно, и мой друг выстрелил. Потом мы поменяли позицию, и я взял винтовку. И так мы выстрелили все 5 патронов", - заявляет неизвестный.

На вопрос автора фильма, от кого он скрывает лицо, человек в маске отвечает: "От тех, кто давал приказ стрелять".

12 мая Печерский районный суд Киева принял решение заочно арестовать Виктора Януковича по делу Евромайдана на два месяца - до 10 июля без права внесения залога.

Также адвокат Януковича заявлял, что группа сотрудников Офиса генпрокурора получает деньги от заинтересованных лиц за сокрытие информации о преступлениях во время Майдана.