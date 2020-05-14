По состоянию на утро 14 мая в Киеве зафиксировали уже 2 012 случаев коронавируса. За сутки в столице Covid-19 выявили у 52 пациентов, это на 22 новых случая больше, чем в предыдущий день.

Об этом в ходе онлайн-брифинга в четверг, 14 мая, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, за сутки от коронавируса в Киеве умерли два человека. Среди новых пациентов с Covid-19 шестеро медиков. Заболели 31 женщина возрастом от 18 до 81 года, четыре девочки от 2 до 16 лет. 15 мужчин от 23 до 80 лет, два мальчика, которым 12 и 16 лет. Госпитализировали шесть пациентов.

Больше всего случаев обнаружили в Дарницком - 11, Днепровском - 8, Деснянском и Голосеевском районах - по 7.

Всего, по словам Кличко, из 2 012 случаев коронавируса в столице 42 оказались летальными. 189 пациентов с Covid-19 уже выздоровели, 20 из них - за прошлые сутки.

Напомним, что всего по состоянию на утро 14 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 16 847 человек.

"Страна" ведет онлайн-хронику о том, что происходит 14 мая в связи с пандемией коронавируса.