Сегодня 14 мая в Высшем антикоррупционном суде выбирают меру пресечения застройщику Максиму Микитасю, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.

Прокуратура требует изменить меру пресечения с невнесенного залога в 100 миллионов гривень на содержание под стражей. Судья удалилась в совещательную комнату. Решение ожидается в 12:30.

Под здание суда пришли активисты. Они скандируют "Микитася на нары", в руках держат плакаты, на которых написано Микитася на нары.

"Наша инициативная группа выступает за повышение залога или увеличение срока наказаният за масштабную строительную аферу. Зеленский обещал посадить Микитася или вернуть деньги вкладчикам. Прошло полгода, а обещания не выполнены", - заявил один из инвесторов.

Нина, пришла вместо подруги, которая вложила деньги в строительство, рассказала "Стране": "Микитась - это мошенник, он обманул тысячи людей. Покупал дорогие автомобили вместо того, чтобы выплачивать деньги вкладчикам. Он оставил 14 тысячи семей без жилья. Такой человек должен сидеть".

Тем временем Микитась, что характерно, покинул суд через чёрный ход. Уходя, заявил журналистам, что залог в размере 100 миллионов гривень, который требует прокуратура, вносить не собирается.

"Мы как защита с первых дней судебного процесса настаиваем на полной невиновности Микитася. С обвинениями прокуратуры несогласны и залог вносить не намерены", - заявил в комментарии "Стране" Александр Лисак, адвокат Микитася.

Фото: Страна.ua

Микитась заявил, что судебный процесс против него это дело рук гендиректора "Укрбуда" Майбороды. Кроме того, он отрицает, что владел "Ламборджини" за 700 тыс. дол.

Напомним, что Максима Микитася подозревают в организации преступной схемы по завладению крупными суммами на махинациях с квартирами для Нацгвардии. Вместо квартир и паркомест на Печерске в Киеве, Нацгвардия и "Укрбуд" обменяли для военнослужащих квартиры на окраине Киева.

Также сообщалось, что Микитась отказался вносить 50 млн гривен залога, который ему избрал суд, так как "таких денег у экс-депутата нет". При этом в октябре 2019 года его взяли под стражу с залогом 80 млн гривен, которые он уплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет.