В Санкт-Петербурге произошло необычное ДТП. Здесь легковой автомобиль, который остановился перед пешеходным переходом на набережной Фонтанки, получил удар в задний бампер от другой машины и слетел в реку.

Видео обнародовано в Telegram-канале "Mash на Мойке".

Инцидент произошел утром 14 мая возле дома №199 на набережной реки Фонтанки. Автомобиль остановился перед "зеброй", пропуская женщину-пешехода. И в этот момент в авто влетела сзади другая машина. В результате удара первое авто отлетело к ограждению у реки, пробило его и упало в Фонтанку. К счастью, в салоне был только водитель. Его достали из воды прохожие.

Напомним, 2 мая в городе Торецке Донецкой области утонул мужчина, который пытался вытащить свою дочь из машины, упавшей в пруд.