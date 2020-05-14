В Украине ожидаются 4 этапа снятия карантина. Первый стартовал 11 мая, а последующие будут вводиться через каждые 10 дней (второй этап с 22 мая), исходя из статистики заболевания коронавирусом для каждой области.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга 14 мая.

По словам Степанова, МОЗ разработало очень четкое поэтапное смягчение карантинных мер, которые будут приняты на ближайшем заседании Кабмина.

"У нас есть 4 этапа выхода из карантина. Каждому из этих этапов соответствует определенный критерий и под каждый этот этап есть соответствующее смягчение", - сообщил Степанов.

По его словам, смягчение карантина будет утверждаться каждые 10 дней на национальном уровне, однако снятие карантинных мер будет происходить также на уровне конкретной области. "Следующий этап, который мы видим, то есть второй, это 22 мая. Все этапы мы рассчитывали исходя из 10 дней, потому что это тот срок, за который мы в состоянии на основе анализа информации четко определиться, что мы готовы к переходу на следующий этап", - сообщил глава Минздрава.

Для каждого этапа будут учитываться такие показатели, как количество больных за последние 7 дней на 100 тысяч населения, загруженность коек больными коронавирусной инфекцией (не более 50%), количество проведенных тестов за последние 7 дней на 100 тысяч населения (на уровне 15%) и количество новых случаев за последние 7 дней по отношению к предыдущим 7 дням, или Р-показатель (на уровне 0,9-1%).

Все этапы будут вводиться по формуле так называемого адаптивного карантина. "Эти показатели разные по областям. Мы считаем, что это будет правильная тактика - в зависимости от области мы будем смягчать карантин", - объяснил министр.

Разъяснение главы Минздрава Максима Степанова про смягчение карантина - тайминг 3:23

Как сообщала "Страна", с 22 мая в Украине могут разрешить проведение спортивных соревнований без зрителей, открытие отелей (кроме хостелов и без функционирования ресторанов и спортивных залов).

Также позволят проведение ВНО и откроют дошкольные учреждения. Работа детских садов также может возобновиться с 22 мая.