В Харькове, ранним утром в четверг, 14 мая, неизвестные взорвали банкомат, который был расположен в мини-маркете на улице Киргизской.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

"Информация о взрыве поступила в 04:31. На месте было установлено, что произошел взрыв в банкомате, расположенном в мини-маркете. Рядом были разбросаны кассеты и 200-гривневые купюры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

По данному делу ведется следствие, обстоятельства пока устанавливаются.

"Следствием указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Все обстоятельства устанавливаются", - передает пресс-служба Нацполиции.

Фото: ГУ НП Харьковской области

Ранее мы сообщали о взрыве банкомата "Приват-Банка" в Харькове. 26 апреля инцидент произошел на Салтовке, на первом этаже многоэтажного дома по улице Валентиновская.

Также писали, что банкомат в Харькове взорвали в жилом доме и забрали все деньги.