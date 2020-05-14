В России, которая находится на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом, за минувшие сутки Covid-19 выявили у 9 974 новых пациентов.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Telegram-канале оперштабом Москвы по борьбе с коронавирусом.

Так, за минувшие 24 часа в стране выявили 9 974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни. 93 пациента с Covid-19 за сутки скончались. При этом полностью выздоровели 5 527 человек.

Больше всего новых случаев за сутки выявлено в Москве (4 712), Московской области (918) и Санкт-Петербурге (460).

Всего по состоянию на утро 14 мая в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

Инфографика: стопкоронавирус.рф

Напомним, по состоянию на утро 14 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 16 847 человек.

Также "Страна" следит за происходящим в мире и Украине в связи с коронавирусом 14 мая в режиме онлайн.