В четверг, 14 мая, количество зараженных коронавирусом в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось на восемь человек. Общее число больных достигло 48 военных.

Об этом пишет Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 07:00 14 мая в ВСУ болеет 48 человек острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 61 человек, отмечено и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Сейчас в ВСУ 252 человека находятся на изоляции (в том числе самоизоляции). Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 21 человек.

В сообщении сказано, что за прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусом. В учреждениях здравоохранения лечатся двое военных. Еще шесть человек лечатся дома под наблюдением медиков: в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Харьковской и Киевской областях.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 14 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 16 847 человек. За сутки болезнь подтвердили у 422 человек.

Стоит отметить, что сегодня в Украине впервые количество выздоровевших за сутки превысило число новых случаев Covid-19.