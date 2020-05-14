В Украине транспорт начнут запускать с автобусного сообщения, затем начнут работать электрички. На втором этапе откроют межобластные маршруты и такси, поедут пригородные электрички и все пассажирские поезда (кроме сезонных). На последнем этапе возобновят работу сезонных поездов и авиации.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины на странице в Telegram.

Судя по инфографике, транспорт начнет выходить из карантина в три этапа. А вот открытие метро не записано ни в один из них. Также нет дат, когда начнутся ослабления в работе транспорта. Их обещали согласовать до конца этой недели с Минздравом.

Вот как выглядит промежуточный план выхода транспорта из карантина:

1 этап - в стране начнут работать автостанции и восстановят городские (кроме маршрутных такси) и пригородные перевозки в пределах одного района, позже - внутриобластные перевозки и работу пассажирской авиации внутреннего сообщения. Также возобновят курсирование части пригородных поездов и отдельных пассажирских поездов дальнего следования.

2 этап - запуск межобластных и международных автоперевозок, маршруток. Начнут ходить все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, а также все пассажирские поезда согласно графику.

3 этап (после завершения карантина) - состоится запуск международного железнодорожного сообщения и сезонных поездов, возобновят международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты для приема/отправки международных рейсов.

При этом в Мининфраструктуры подчеркнули, что этот план не является окончательным и может измениться. Все эти этапы будут осуществляться при условии выполнения перевозчиками своих профессиональных обязанностей и санитарных норм, а пассажирам необходимо выработать безопасный маршрут к автостанциям и обеспечить масочный режим в салонах транспорта.

Правила для водителей:

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты





Постоянный контроль над самочувствием водителей





Дезинфекция салонов транспортного средства перед каждым рейсом

Правила для пассажиров:

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (защитной маской или респиратором)

Правила для администраций автостанций:

Обеспечение пассажиров достаточным количеством спиртосодержащих дезинфицирующих средств для дезинфекции рук





Контроль за соблюдением безопасной дистанции в залах ожидания и на платформах





Регулярная дезинфекция помещений автостанции и мест ожидания.

Между тем министр инфраструктуры Владислав Криклий не согласен с мэром Киева Виталием Кличко по поводу необходимости открыть метро с 25 мая.

Напомним, детские сады в Украине могут открыться уже с 22 мая.