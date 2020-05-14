В Киеве снова треснуло стекло на знаменитом пешеходно-велосипедном мосту, открытием которого так гордились городские власти. Между тем, с момента его открытия прошло всего чуть меньше года.

О новых разрушениях свидетельствует фотография, опубликованная в Facebook "Киев Оперативный".

На снимке видно, что одно из стекол на мосту снова повреждено. Вокруг него ограждения и красно-белые ленты. Также вывешено объявление: "За ограждение не заходить! Опасно!".

Отметим, что стекла на этом мосту стали трескаться почти с первого дня. Так, мы писали о том, что велосипедно-пешеходный мост от Владимирской горки к Арке Дружбы народов повредился на следующий день после его официального открытия.

Кроме того, в июле на Пешеходном мосту появилось несколько новых трещин.