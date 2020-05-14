Американский боксер Теофимо Лопес планирует защитить боксерский титул чемпиона IBF в легком весе, выйдя на ринг против Девина Хейни. Объединительный бой с украинцем Василием Ломаченко не состоится из-за закрытого авиасообщения между Украиной и США.

Об этом сообщает портал VRinge.

Лопес уже заявил, что его бой с Ломаченко не состоится: "Он сейчас в Украине, а из-за коронавируса введен карантин и наложен запрет на авиарейсы. То есть он физически не сможет сейчас прибыть в США. Мы попытались сделать бой с Девином Хейни, но ответа так и не получили. Мы обратились к его промоутеру Эдди Херну, но парень только на словах подтверждает бой, а выходить в ринг не хочет. Эти ребята хороши только в раскрутке.

Американский боксер также заявил, что в условиях пандемии сделать добровольную защиту титула не так просто, потому что много бойцов в рейтинге IBF не из США и в стране не находятся. "Если мы не можем сделать бой с Ломаченко, то пускай соперником будет Хейни. Повторюсь, мы уже обратились к Херну. Ответа так и не было", – сказал Лопес.

Напомним, Теофимо Лопес выиграл титул IBF в бою с Ричардом Комми в конце 2019 года.

Ранее Лопес жаловался, что набрал вес в условиях карантина и готов был отказаться от боя с Ломаченко в случае продления карантина.

Также "Страна" писала, что украинский боксер Денис Беринчик после победы над мексиканцем назвал Лопеса и Дэвиса придурками и г@вном и вызвал их на бой.