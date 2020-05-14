Детские сады в Украине могут открыться уже с 22 мая - Степанов
В Украине детские садики могут возобновить работу уже на втором этапе ослабления в стране карантина - с 22 мая. При этом будут прописаны четкие критерии, как они смогут функционировать в условиях эпидемии коронавируса.
Об этом в ходе онлайн-брифинга 14 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.
Так, Степанов напомнил, что Минздрав уже презентовал план выхода Украины из карантина. Первый этап был внедрен с 11 мая, следующий запланирован на 22 мая. Предварительно предполагается, что с этой даты в стране разрешат проводить спортивные соревнования - но без зрителей. Также будут снова функционировать гостиницы - но не хостелы и при условии, что рестораны и спортзалы в них работать не будут. Кроме того, ведомство разрешит проведение ВНО.
"Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и также на дошкольные учебные заведение", - сказал Степанов.
По его словам, все это станет возможным только при условии соблюдения санитарных норм, которые включают в том числе масочный режим, социальные дистанции, дезинфекцию рук. Также Минздрав пропишет четкие требования по нормам работы по поводу каждого из пунктов послаблений.
Степанов о втором этапе смягчения карантина - с 05:28
Напомним, утром 14 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 16 847 человек.
"Страна" ведет онлайн-хронику о происходящем в связи с пандемией 14 мая: в Украине готовятся открывать спортзалы и транспорт.