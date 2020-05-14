В Киеве со вторника невозможно проехать - город сковали невиданные даже в докарантинное время пробки.

Если раньше такие заторы были вызваны в основном непогодой - то сейчас виной всему непродуманные действия властей, которые выпустили с карантина малый бизнес, но забыли обеспечить под это транспорт.

В итоге тысячи людей, которые раньше добирались на метро или автобусах, вынуждены ехать на работу на такси или собственных авто. Что заблокировало трафик в столице.

Дошло до того, что мэр Киева Виталий Кличко, два месяца призывавший "не шастать" и бывший сторонником жесткого карантина, потребовал от Кабмина открыть метро уже на днях.

"Страна" разбиралась в том, как несогласованные действия властей привели к транспортному коллапсу в столице.

Киев застрявший

Сегодня Киев опять сковали пробки. По состоянию на 10 часов утра заблокированы все мосты с левого на правый берег. Кроме Дарницкого, который впрочем тоже тянется очень медленно.

Особенный коллапс - на Северном (бывшем Московском) мосту, который стоит, начиная с бульвара Перова.

То есть ситуация такая, как обычно бывает в часы пик без всякого карантина.

Пробки - на всех обычных для этого дорогах: проспекте Победы, улицах Борщаговской, Вадима Гетьмана, Жилянской, проспекте Валерия Лобановского, Большой Окружной дороге, проспекте Академика Глушкова, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Степана Бандеры и проспекте Героев Сталинграда.

Если приблизить карту, то видно, что на основных артериях столицы - более десятка ДТП. Но и они не объясняют происходящего.

Так, например, Северный мост застрял без всяких аварий - то есть причина в запредельном количестве автомобилей, которые вопреки призыву Кличко "не шастать" заполонили город.

"В Киеве ад с пробками. Я выехала из дома в 7 утра в надежде проскочить, но уже два часа продвигаюсь по миллиметру", - рассказала "Стране" киевлянка, которая живет в пригороде по стороне Одесской трассы.

В соцсетях публикуют фото из киевских заторов. "Бальзака сейчас. Я в крайнем левом. Полиция не может проехать по встречке", - пишет Дмитрий Козионов.

Вчера вечером ситуация была не лучше.

"Более двух часов пути от Гулливера до Приорки. Десяток водятлов, развернувшихся перед моим носом через двойную сплошную.

Надо закрывать эти ваши библиотеки, а то пробки задолбали", - иронизирует журналист Тарас Козуб.

Примерно такая же ситуация была позавчера - в первый рабочий день после ослабления карантина в Киеве. Причем держались пробки даже не в часы пик. Вот, какой была ситуация в 13 часов 12 мая:

То есть ситуация стала такой на этой неделе. Видимо, потому мэр Киева Виталий Кличко вчера призвал Кабмин открыть в городе метро - хотя ранее был главным сторонником стожайшего транспортного карантина.

Но в чем причина таких адских пробок в карантинное вроде бы время?

Почему Киев захлебывается в заторах

Главная причина - частичное ослабление карантина в столице, которое вступило в силу 12 мая.

Открылись многие магазины, рестораны и кафе, парикмахерские и косметические салоны. Заработали МАФы, преприятия бытовых услуг - ателье, прачечные. То есть включился огромный сегмент столичного бизнеса - с тысячами рабочих мест (как он работает - в материале "Страны" В магазинах обвал продаж, салоны красоты повышают цены, рестораны пустуют. Как бизнес открывается после карантина).

Это значит, что сотрудники открывшихся заведений поехали на работу. Что при остановке общественного транспорта можно сделать лишь двумя способами: на такси или собственном авто.

Именно поэтому огромное количество автомобилей вышли на улицы столицы. А услуги такси благодаря ажиотажному спросу подорожали в два-три раза. Что дополнительно бьет по карману жителей столицы, которым в силу необходимости нужно "шастать" на работу.

Главный вопрос ко всей этой ситуации - к городским властям. Которые обязаны были предусмотреть такое развитие событий. Но тревогу в мэрии начали бить только когда столица второй день начала захлебываться в пробках.

Впрочем, уже на этапе послабления карантина Кабмином было понятно - без открытия транспорта запуск работы малого бизнеса выглядит очень проблематичным. Автомобили есть не у всех, как и возможность передвигаться на такси.

То есть очевидно, что снимать послабления с работы бизнеса нужно было параллельно с либерализацией работы городского транспорта. Если даже не метро - то хотя бы открыть часть наземных маршрутов.

Ничего этого сделано не было - более того, даже предложений таких столичная власть не вносила. То есть явно даже не задумывалась о последствиях.

Как будут решать проблему?

Уже вчера Виталий Кличко призвал открыть метро в Киве сразу после окочания нынешнего срока карантина и запустить подземку с 25 мая. Причем без всяких ограничений - если не считать таковыми масочный режим и обязанность носить перчатки.

Также он анонсировал планы запуска наземного транспорта примерно в тех же временных рамках.

Правда, Кабмин, за которым последнее слово в этом вопросе, не дал мэру четких обещаний. Прозвучало слово "преждевременно".

"Правительство, конечно, слышит и прислушивается к просьбам полноценно запустить транспорт, в частности, метрополитен. Но это не моя прихоть не запускать метро. Все модели и расчеты показывают, что преждевременный запуск - это десятки тысяч больных", - заявил Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Глава Минздрава Максим Степанов уточнил, что его ведомство напишет критерии, когда можно открывать метро в городах Украины, и когда столица будет им соответствовать - тогда и запустит подземку.

"Мы представим конкретные предложения по этапам выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства. Там будут все без исключения критерии, а также при каких условиях может открываться в том числе городской транспорт и метро. Если город Киев будет отвечать этим критериям, то мы не видим в этом проблемы. Но только если будет соответствовать критериям ", - сказал министр сегодня на брифинге в МОЗ.

О том, что метро открывать пока нельзя, туманно намекнул и президент Владимир Зеленский.

То есть по своей инициативе Кличко пока получил отказ. Если, конечно, мэр не рассчитывал на него изначально.

Не исключен вариант, что градоначальник просто сказал то, что хотели бы слышать киевляне, возмущенные неслыханными пробками. Ведь еще совсем недавно мэр вообще грозился ужесточить карантин и отменить все послабления. А также агитировал за продолжение закрытия метро и остального транспорта.

То есть есть Кличко был сторонником жесткого карантина и даже вводил бессмысленную термометрию на въездах в столицу, которая создала километровые заторы. И буквально за пару дней эта позиция - по крайней мере на словах - поменялась.

Впрочем, не исключено, что при сохранении транспортного коллапса в Киеве и столичные, и центральные власти начнут реагировать быстрее и досрочно запустят общественный транспорт. Похожая ситуация была с рынками и малым бизнесом, который протестами выбил себе послабления, введенные 11 мая.

Однако пока эта нерешительность многих откровенно раздражает. Журналисты и блогеры указывают, что метро ни в одной европейской столице на закрывали.

"Внимание, вопрос:

Есть ещё города в Мире, кроме Киева, где не работает метро? Даже после окончания карантина.

И второй вопрос, может кто-то внятно объяснить почему метро не запускают, зачем пробки и кто конкретно принимал решение закрыть его, фамилия этого замечательного и умного человека для коллективной благодарности", - пишет бизнесмен Евгений Черняк.

"Я не из тех блогеров, кто жалуется на плохие дороги и пробки. Я в них обычно балдею, слушаю музыку, читаю и тарахчу по телефону. Но сегодня город остановился. Есть три пути, как решить эту проблему. Включить метро. Или или вернуть карантин. И третий - оценить эти действия как диверсию и открыть уголовное производство с целью выяснить, на какое государство трудятся карантинные менеджеры. Четвёртого не дано", - пишет журналистка Светлана Крюкова.