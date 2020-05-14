В Украине за минувшие сутки от Covid-19 впервые выздоровело больше людей, чем было выявлено новых пациентов с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные статистики, обнародованной Минздравом 14 мая.

Так, в стране в течение суток 13 мая 422 человека заболели, а выздоровело на пять пациентов больше - 427 человек.

Напомним, что всего по состоянию на утро 14 мая количество случаев коронавируса в Украине достигло 16 847. Отметим, что всего в стране выздоровели уже 4 143 пациента с Covid-19, 456 случаев коронавируса оказались летальными.

Кроме того, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 14 мая в связи с коронавирусом.