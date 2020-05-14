В Киеве с утра 14 мая из-за дождей и неработающего метро, в третий день смягчения карантинных мер наблюдаются огромные пробки.

Об этом свидетельствуют онлайн-данные Google Maps.

По состоянию на 10:00 пробки на онлайн-карте обозначены на проспекте Победы, улицах Борщаговской, Вадима Гетьмана, Жилянской, проспекте Валерия Лобановского, Большой Окружной дороге, проспекте Академика Глушкова, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Степана Бандеры и проспекте Героев Сталинграда.

Движение затруднено на улице Новоконстантиновской, проспекте Академика Палладина, проспекте Леся Курбаса, на улице Максима Гринченко.

На левом берегу Киева также наблюдаются заторы: на проспекте Николая Бажана, Дарницком и Харьковком шоссе, улице Здолбуновской, проспекте Соборности и Юрия Гагарина, Броварском проспекте, бульваре Перова, улице Генерала Жмаченко, улице Братиславской, проспекте Романа Шухевича и улице Оноре де Бальзака.

Водители сообщают "Стране", что даже с запасом времени из пригорода в центр невозможно доехать за несколько часов. Те, кто выехал из дома в 07:00 в надежде проскочить, уже два часа продвигается по миллиметру.

Так, житель столицы Дмитрий Козионов пишет в Facebook, что на улице Бальзака жуткие заторы.

"Бальзака сейчас. Я в крайнем левом. Полиция не может проехать по встречке", - пишет он.

О том, что город остановился и наблюдается коллапс сообщает и заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова у себя в Telegram.

"Я не из тех блогеров, кто жалуется на плохие дороги и пробки. Я в них обычно балдею, слушаю музыку, читаю и тарахчу по телефону. Но сегодня город остановился. Есть три пути, как решить эту проблему. Включить метро. Или вернуть карантин. И третий - оценить эти действия как диверсию и открыть уголовное производство с целью выяснить, на какое государство трудятся карантинные менеджеры. Четвёртого не дано", - пишет Светлана Крюкова.

Как сообщала "Страна", министр инфраструктуры Владисслав Криклий выступил против открытия метро с 25 мая.

Ранее "Страна" писала, как ослабят карантин после 22 мая и что разрешили уже сейчас.