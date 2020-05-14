В портах и водах США из-за карантина находится 91 круизное судно, на бортах которых в невольном плену оказалась 61 000 членов экипажа на борту. Пассажиров на этих кораблях нет. Многие лайнеры застряли из-за карантина, введенного в связи с коронавирусом.

Об этом со ссылкой на данные береговой охраны США пишет CNN.

Так, береговая охрана контролирует 23 круизных судна в водах США, на борту которых находятся 13 200 членов экипажа. Кроме того, в портах пришвартованы еще 24 корабля с 14 400 людьми на борту. Помимо этого, еще 44 круизных судна примерно с 33 500 членами экипажа также находятся в водах США.

Напомним, в начале марта в Норвегии поместили в карантин круизный лайнер с более чем тысячей пассажиров на борту.