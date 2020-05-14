В Подвиноградове Закарпатской области 13 мая от коронавируса умер ромский барон Николай Богар, которому было 62 года. Всего в Закарпатской области выявлен 791 случай Covid-19 по состоянию на 14 мая.

Об этом сообщает издание Pershij.

По словам депутата Ужгородского городского совета Мирослава Горвата, Николай Богар умер от коронавируса. У него осталось 12 детей – семь сыновей и пять дочерей, а также 60 внуков и 12 правнуков. В 2018 году в сети появилась информация, что на 60-й день рождения Богара пришло около 400 гостей, а семеро сыновей юбиляра подарили отцу раритетный автомобиль ГАЗ-13 "Чайка".

Экс-нардеп Андрей Лозовой также подтвердил смерть Богара от коронавируса и принес соболезнования родным и близким.

Как сообщала "Страна", в мире количество жертв коронавируса почти 300 тысяч, общее число зараженных свыше 4 миллионов человек.

На утро 14 мая в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 16 847 человек.