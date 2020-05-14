Верховная Рада планирует разрешить нардепам не декларировать имущество, записанное на проживающих отдельно несовершеннолетних детей.

Об этом говорится в законопроекте №3355-1, который 13 мая был принят за основу. За законопроект проголосовали 244 депутата при минимально необходимых 226.

Документом предусмотрено, что субъект декларирования не обязан отображать в декларации имущество несовершеннолетних детей, которые не проживают с ним и не ведут совместное хозяйство.

Кроме этого, согласно документу, декларации обязаны будут подавать лица, входящие в состав Набсовета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли, хозяйственного общества (кроме акционерного общества), в уставном капитале которого более 50% частей принадлежит государству, должностные лица органов акционерного общества, в уставном капитале которого более 50% акций прямо или косвенно принадлежит государству.

Как сообщала "Страна", в декларации премьер-министра Дениса Шмыгаля значится гараж (15,9 кв.м) во Львове и 22 соток земли в селе Хоросниця (Львовская область). Весь остальной фонд недвижимости семьи записан на супругу Катерину. Супруги воспитывают дочерей Анну и Софию.

Ранее стало известно, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко задекларировала доход в 150 миллионов от американской фирмы.

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