Министр инфраструктуры Владислав Криклий не согласен с мэром Киева Виталием Кличко по поводу необходимости открыть метро с 25 мая. По словам главы ведомства, подземку не удастся запустить в ограниченном режиме, так как следить за пассажирами на перронах и в вагонах будет довольно сложно.

Об этом Криклий сообщил в эфире "Завтрак с 1+1", видео обнародовано в YouTube.

Отвечая на вопрос, можно ли удовлетворить просьбу мэра столицы Кличко и открыть метро 25 мая, Владислав Криклий сказал, что, по его мнению, это слишком ранний срок, а позиция Киева по этому вопросу непоследовательна.

"Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно ввести масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно тяжело", - сказал Криклий.

По словам министра, весь общественный транспорт планируют запускать поэтапно, к концу недели Минздрав сможет очертить даты и их соответствие эпидемиологической ситуации.

Видео 1+1

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Напомним, ранее в Госпотребслужбе рассказали, как будет работать метро Киева после окончания карантина.