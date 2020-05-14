Украинским пенсионерам обещают дважды повысить пенсию в 2020 году. Первая индексация пенсий прошла 1 мая - более 8 миллионов пенсионеров получили повышенную пенсию. Минимальная пенсия до декабря 2020 года вырастет до 1 769 гривен. В среднем же по стране пенсии вырастут на 280 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В мае для пересчета пенсии использовали коэффициент увеличения показателя средней заработной платы в размере 1,11. Размер повышения у каждого пенсионера будет рассчитан индивидуально, но в среднем пенсии вырастут на 280 гривен.

Согласно постановлению правительства №251 от 1.04.2020, размер пенсии вычисляется по формуле: П (размер пенсии) = Зс х Ікз х Кс, где:

Зс – средняя заработная плата, из которой уже вычтены страховые взносы за три календарных года перед выходом на пенсию. Однако это не сумма зарплаты пенсионера, а средняя зарплата в Украине.

Iкз – индивидуальный коэффициент заработной платы.

Кс-коэффициент страхового стажа.

По данным Пенсионного фонда Украины размер повышения составит:

37,9% пенсионеров получит от 100 до 400 гривен

6,1% пенсионеров получит от 400 до 500 гривен

5,6% пенсионеров получит от 500 до 700 гривен

3,1% пенсионеров получит от 700 до 1000 гривен

2,3% пенсионеров получат свыше 1000 гривен

С мая 2020 года дополнительные надбавки начнут получать пенсионеры, которым уже исполнилось 80 лет. Сумма надбавки – 500 гривен. Начислять ее будут всем пенсионерам автоматически, с того момента, когда они достигнут 80 лет.

Ранее "Страна" публиковала формулу, по которой можно самому посчитать размер своей пенсии после индексации.

Как сообщала "Страна", Рада освободила от уплаты ЕСВ физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых.