Службы такси в Киеве, где вчера цена на поездки по городу подскочила в 1,5-3 раза, связывают такое резкое подорожание с повышением спроса на услугу и увеличением автомобильного трафика. Впрочем, по прогнозам вскоре ситуация нормализуется, а цены вернутся в прежний диапазон.

Об этом со ссылкой на представителей киевских служб такси пишут "Украинские новости".

Так, в службе Uklon поясняют, что коэффициент повышения цены в условиях, например, пробок или непогоды не работал во время всего карантина, но 13 мая спрос на машины возрос, поэтому коэффициент решили вернуть. При этом он действует не всегда. В непиковые часы стоимость поездок может быть на 10-15% ниже.

"Поскольку вчера спрос вырос из-за ослабления карантина и много людей вынуждены были ехать на работу, мы вернули коэффициент, но не в полной мере, что привело к повышению цен", - сообщил представитель компании.

В компании Uber также пояснили, что виной подорожания такси стал подскочивший уровень спроса на услуги. При этом в случае, когда заказов много, приложение само применяет динамические цены, используя определенный коэффициент - он отображается на экране телефона пользователя перед заказом.

"Любое повышение цен в приложении Uber не было запланировано заранее или систематически связано со смягчением карантина", - сообщили в компании.

Также в Uber ожидают, что в скором времени цены будут такими же, как и до начала карантина, поскольку ситуация на рынке вскоре должна нормализоваться.

Напомним, Кабмин разрешил таксистам ездить по полосе для общественного транспорта.