В партии "Слуга народа" планируют выдвинуть "сильного кандидата" на пост мэра Киева, однако им не станет ни народный депутат Николай Тищенко, ни Александр Ткаченко.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, курирующий региональную политику в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Партийцы из "Слуги народа" активно занимаются поиском. Думаю, это будет определенной неожиданностью для нас всех... Конечно, будет сильная кандидатура. Есть варианты, но я не хотел бы раскрывать. Это не Тищенко и не Ткаченко. Они в пуле кандидатов, но я считаю, что есть кандидаты сильнее", - сказал он.

Замруководителя Офиса не назвал конкретную фамилию, однако заверил, что местные выборы пройдут в октябре. По словам Трофимова, вопрос их одновременного проведения на оккупированных территориях еще не решен.

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Напомним, политолог Руслан Бортник заявил со ссылкой на свои источники в "Слуге народа", что для киевских выборов обсуждались еще несколько кандидатур, в том числе народных депутатов Александра Качуры и Елены Шуляк.

Также в мэры Киева намерен баллотироваться нардеп Александр Дубинский.