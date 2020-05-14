В Киеве смягчают условия карантина, фото Страна

В Киеве городские власти начали процесс смягчения карантина, и в городе уже открылся 31 продовольственный рынок. Об этом вчера, 13 мая, на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, вместе с рынками открываются летние площадки кафе и ресторанов, стоматологии и парикмахерские.

"Киев начал ослабление ограничений. Вводим их постепенно, чтобы ситуация резко не ухудшилась, и чтобы весь карантин, который мы вовремя ввели не оказался напрасным. Кроме непродовольственных магазинов, парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и другого малого и среднего бизнеса, начали работать и стоматологические клиники. Также в Киеве на сегодня работает 31 продовольственный рынок", - сообщил Кличко.

Так, на сегодня в Киеве открыты следующие рынки:

Торговая площадка "Феофановский",

Рынок "Демеевский",

ТРК "Базар на Лесной",

Рыночный комплекс "Маяк",

КП "Владимирский рынок",

"Печерский рынок",

Рынок "Иллис",

КП "Бессарабский рынок",

Рынок "Левобережный",

Т/М "Дарница",

Рынок "Путь",

Рынок ЧП "Колибрис",

Рынок "Одесский",

"Рынок "Выгуровский",

Рынок "Нивки",

МЧП "Забота",

Рынок "Западный",

Рынок "Отрадненский",

Рынок "Лукьяновский",

ООО "Фермер - Торг Плюс",

Рынок "Полесье",

Рынок "Виноградарь",

ООО "Агрорынок",

Рынок "Днепр",

Рынок "Лесной",

ООО "Дарницкий рынок",

Рыночный комплекс "Соломенский",

КП "Житний рынок",

Рынок "Позняки".

Видео: Київська міська державна адміністрація

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко назвал дату запуска наземного транспорта в Киеве.

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