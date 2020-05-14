В Киеве начал работу уже 31 продовольственный рынок. Полный список
В Киеве городские власти начали процесс смягчения карантина, и в городе уже открылся 31 продовольственный рынок. Об этом вчера, 13 мая, на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, вместе с рынками открываются летние площадки кафе и ресторанов, стоматологии и парикмахерские.
"Киев начал ослабление ограничений. Вводим их постепенно, чтобы ситуация резко не ухудшилась, и чтобы весь карантин, который мы вовремя ввели не оказался напрасным. Кроме непродовольственных магазинов, парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и другого малого и среднего бизнеса, начали работать и стоматологические клиники. Также в Киеве на сегодня работает 31 продовольственный рынок", - сообщил Кличко.
Так, на сегодня в Киеве открыты следующие рынки:
Торговая площадка "Феофановский",
Рынок "Демеевский",
ТРК "Базар на Лесной",
Рыночный комплекс "Маяк",
КП "Владимирский рынок",
"Печерский рынок",
Рынок "Иллис",
КП "Бессарабский рынок",
Рынок "Левобережный",
Т/М "Дарница",
Рынок "Путь",
Рынок ЧП "Колибрис",
Рынок "Одесский",
"Рынок "Выгуровский",
Рынок "Нивки",
МЧП "Забота",
Рынок "Западный",
Рынок "Отрадненский",
Рынок "Лукьяновский",
ООО "Фермер - Торг Плюс",
Рынок "Полесье",
Рынок "Виноградарь",
ООО "Агрорынок",
Рынок "Днепр",
Рынок "Лесной",
ООО "Дарницкий рынок",
Рыночный комплекс "Соломенский",
КП "Житний рынок",
Рынок "Позняки".
Видео: Київська міська державна адміністрація
Ранее "Страна" сообщала, что Кличко назвал дату запуска наземного транспорта в Киеве.