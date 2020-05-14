В Киеве городские власти начали процесс смягчения карантина, и в городе уже открылся 31 продовольственный рынок. Об этом вчера, 13 мая, на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, вместе с рынками открываются летние площадки кафе и ресторанов, стоматологии и парикмахерские.

"Киев начал ослабление ограничений. Вводим их постепенно, чтобы ситуация резко не ухудшилась, и чтобы весь карантин, который мы вовремя ввели не оказался напрасным. Кроме непродовольственных магазинов, парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и другого малого и среднего бизнеса, начали работать и стоматологические клиники. Также в Киеве на сегодня работает 31 продовольственный рынок", - сообщил Кличко.

Так, на сегодня в Киеве открыты следующие рынки:

Торговая площадка "Феофановский",



Рынок "Демеевский",



ТРК "Базар на Лесной",



Рыночный комплекс "Маяк",



КП "Владимирский рынок",



"Печерский рынок",



Рынок "Иллис",



КП "Бессарабский рынок",



Рынок "Левобережный",



Т/М "Дарница",



Рынок "Путь",



Рынок ЧП "Колибрис",



Рынок "Одесский",



"Рынок "Выгуровский",



Рынок "Нивки",



МЧП "Забота",



Рынок "Западный",



Рынок "Отрадненский",



Рынок "Лукьяновский",



ООО "Фермер - Торг Плюс",



Рынок "Полесье",



Рынок "Виноградарь",



ООО "Агрорынок",



Рынок "Днепр",



Рынок "Лесной",



ООО "Дарницкий рынок",



Рыночный комплекс "Соломенский",



КП "Житний рынок",



Рынок "Позняки".

Видео: Київська міська державна адміністрація

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко назвал дату запуска наземного транспорта в Киеве.