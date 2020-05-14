Кабмин планирует принять проект Министерства юстиции об отмене публикации законов и указов президента в печатной версии "Урядового курьера" и других печатных официальных изданиях.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Инициатива о внесении изменений в указ президента №503 от 1997 года "О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу" принадлежит министру юстиции Денису Малюське. Из Указа предлагается убрать слово "печатные".

Таким образом, обнародование в печатной версии "Урядового курьера" и других официальных изданий принятого Верховной Рады закона или принятого Кабмином акта будет необязательна.

Напомним, 13 мая Кабмин принял новые смягчения в Украине: разрешил сидеть по четверо и ходить по 8 человек.

Также Кабмин разрешил таксистам ездить по полосе для общественного транспорта.