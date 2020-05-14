В четверг, 14 мая, Нацбанк Украины установил курс доллара на уровне 26,68 гривен. Таким образом, доллар подешевел на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Евро стоит 29,02 гривны (евровалюта подешевела на 6 копеек)

Российский рубль подешевел ненамного - его курс составляет 0,364 гривен.

Напомним, в среду 13 мая на межбанке Украины гривна продолжила рост к доллару. Цены наличного рынка опустились на 5 копеек, а средние курсы продажи находились в диапазоне 26,90-27,0 грн/$, покупки - 26,55-26,70 грн/$. Это означает, что доллару дают плавно скатываться все ниже.

Также "Страна" писала, как премьер-министр Денис Шмыгаль в 2020 году хочет набрать для Украины кредитов на $10 миллиардов.