На утро 14 мая коронавирусом в мире заболели 4 347 015 человек. Общее количество жертв достигло уже 297 197. Лидером по количеству зараженных за сутки остаются США (1 390 406 человек). После них идут Британия (230 986) и Испания (228 691).

Об этом свидетельствуют данные университета Хопкинса, который публикует статистику по планете:

1. США 84 199 умерло за сутки / общее число зараженных 1 390 406,



2. Британия 33 264 / 230 986,



3. Италия 31 106 / 222 104,



4. Испания 27 104 / 228 691,



5. Франция 27 077 / 178 184,



6. Бразилия 13 240 / 190 137,



7. Бельгия 8 843 / 53 981,



8. Германия 7 861 / 174 098,



9. Иран 6 783 / 112 725,



10. Нидерланды 5 581 / 43 410,

...

18. Россия 2 212 / 242 271.

Как сообщала "Страна", МИД России требует от The New York Times опровержения статьи о занижении числа жертв Covid-19. Так, The New York Times со ссылкой на данные правительства Москвы писала, что в апреле было зарегистрировано на 1,7 тыс. смертей больше в сравнении со средним пятилетним показателем для этого месяца. Официальное количество умерших от коронавируса в Москве в апреле составило 642 человека, авторы статьи делают вывод о том, что официальная статистика смертности от Covid-19 может быть занижена в несколько раз.

