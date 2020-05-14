Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который заразился коронавирусом и сейчас борется с опасной болезнью, все же нашел время и силы рассказать о своем самочувствии.

Как признался высокопоставленный чиновник из окружения Путина, ему поставили диагноз - двусторонняя пневмония.

Об этом сам Дмитрий Песков рассказал в интервью "Коммерсанту".

"И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ (компьютерную томографию - Ред.)… В общем, поймали вовремя.

А в этой болезни главное - не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", - рассказал Дмитрий Песков детали о болезни.

Так же пресс-секретарь Путина признал, что у него двусторонняя пневмония.

"Да, она двусторонняя... И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких. Ну тут у кого как..." - поделился Дмитрий Песков, жена которого Татьяна Навка тоже заразилась Covid-19.

Ранее "Страна" сообщала, что Москва требует от The New York Times опровержения статьи о занижении на 70% числа жертв Covid-19 в России.