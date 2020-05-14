В США не стихает эпидемия коронавируса (по данным на утро 14 мая тут уже 1 390 406 зараженных и 84 199 жертв - Ред.). И на этом печальном фоне не все штаты готовы следовать указаниям Белого дома и смягчать карантинный режим.

Очередная пикировка между ветвями власти произошла в штате Висконсин, как передает Telegram-канал РИА Новости.

Здесь суд отменил указ губернатора о продлении режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса. Судьи сочли, что местные власти превысили свои полномочия, продлив ограничительные меры до 26 мая. Губернатор Тони Иверс, в свою очередь, заявил, что решение суда "ввергает штат в хаос".

Ранее "Страна" сообщала, что зять и советник Трампа заявил о возможности переноса президентских выборов в США из-за коронавируса.