На фоне небывалого экономического кризиса, который поразил планету после вспышки пандемии коронавируса, некоторые мировые управляющие предпочитают отойти в сторону от дел.

Так, например, стало известно о том, что генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в руководстве ВТО.

Второй срок Роберту Азеведу на посту генерального директора организации истекает в 2021 году, однако он решил разорвать контракт и уйти раньше, заявили источники.

По данным агентства, страны-члены ВТО уже знают о намерении Азеведу. Заменить действующего гендиректора ВТО может один из его заместителей.

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