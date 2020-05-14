Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка после своей отставки выдержал паузу, после которой пошел в атаку на свою преемницу.

Руслан Рябошапка прямым текстом обвинил нынешнюю хозяйку Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову по сути в интригах и лжи.

Экс-генпрокурор утверждает, что его "сменщица" была одной из тех, кто "предсказывал его отставку" и лично заявила президенту Владимиру Зеленскому, что Рябошапка продает уголовные производства.

Об этом передает LB.ua.

"Были те, кто предсказывал мою отставку. Это, собственно, действующий генеральный прокурор. Если на то пошло, будем откровенны: она на встрече с президентом в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии", - заявил он.

По словам экс-генпрокурора, Зеленский очень удивился, когда Венедиктова заявила о продаже производств Рябошапкой, поскольку разговор касался другой темы.

В подтверждение своих слов бывший генпрокурор сказал, что у него есть свидетель, который тоже присутствовал при этом и может подтвердить информацию. Однако назвать имя свидетеля он отказался, уточнив, что это был его коллега, который позже позвонил и извинился за поведение Венедиктовой.

"Если она при мне такие вещи президенту говорит, можно представить, что происходит без меня", – сказал бывший генпрокурор.

Рябошапка думает, что возможной причиной таких действий Венедиктовой были ее амбиции возглавить Офис генпрокурора, поскольку "конкурс на руководителя ГБР она бы не выиграла, если бы он был честный и прозрачный".

Ранее "Страна" сообщала, что Рябошапка считает, что его принесли в жертву рейтингу.