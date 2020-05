Отношения Москвы и Вашингтона сейчас находятся едва ли не в своей нижней точке за последнее десятилетие. И очередную вязанку хвороста в очаг противостояния подбросила авторитетная американская газета The New York Times.

Она выдала материал о коронавирусе в России, который вызвал гневную ответную реакцию властных структур РФ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отныне судьба The New York Times и The Financial Times (которая тоже напечатала аналогичный материал - Ред.) в России зависит от того признают ли издания свои материалы неправдивыми.

В материалах FT и NYT говорилось о том, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% выше официальной статистики.

В частности, The New York Times со ссылкой на данные правительства Москвы писала, что в апреле текущего года в столице было зарегистрировано на 1,7 тыс. смертей больше в сравнении со средним пятилетним показателем для этого месяца. Указывая на то, что официальное количество умерших от коронавируса в Москве в апреле составило 642 человека, авторы статьи делают вывод о том, что официальная статистика смертности от Covid-19 может быть занижена в несколько раз.

В The New York Times не сомневаются в достоверности опубликованного изданием материала о статистике смертности от коронавирусной инфекции в России, о недостоверности которого заявили в МИД РФ.

"Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", - сказала "Интерфаксу" вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство направит письма в издания The Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о занижении статистики по смертности от Covid-19 в РФ.

В МИД России назвали публикации FT и NYT "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком".

В Депздраве Москвы также опровергли эти сообщения, отметив, что сравнение показателей общей смертности в месячной динамике некорректно и не позволяет судить о тенденциях. Кроме того, в ведомстве заявили, что диагноз Covid-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого являются "исключительно точными".

В Госдуме уже обратились в МИД РФ с просьбой принять к FT и NYT меры, вплоть до лишения их аккредитации в России.

