Минздрав опубликовал официальную статистику заболеваемости коронавирусом по областям Украины на 14 мая. Всего известно о 16 847 заболевших, из них 422 заразились за последние сутки.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 654 (355 выздоровели)

Волынская область - 535 (140 выздоровели)

Днепропетровская область - 781 (82 выздоровели)

Донецкая область - 117 (34 выздоровели)

Житомирская область - 533 (81 выздоровел)

Закарпатская область - 791 (120 выздоровели)

Запорожская область - 347 (149 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1 166 (423 выздоровели)

Киев - 2 012 (189 выздоровели)

Киевская область - 1 067 (186 выздоровели)

Кировоградская область - 432 (288 выздоровели)

Луганская область - 42 (15 выздоровели)

Львовская область - 904 (169 выздоровели)

Николаевская область - 228 (68 выздоровели)

Одесская область - 693 (40 выздоровели)

Полтавская область - 257 (155 выздоровели)

Ровенская область - 1 062 (254 выздоровели)

Сумская область - 158 (82 выздоровели)

Тернопольская область - 1033 (432 выздоровели)

Харьковская область - 713 (87 выздоровели)

Херсонская область - 165 (96 выздоровели)

Хмельницкая область - 209 (54 выздоровели)

Черкасская область - 348 (161 выздоровел)

Черновицкая область - 2 516 (464 выздоровели)

Черниговская область - 84 (19 выздоровели).

"Подтверждено 16 847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки. На амбулаторном лечении находится 11 527 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 5 320 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 222 человек", - указано в сообщении.

Также в Минздраве уточняют, что вследствие вызванных коронавирусом осложнений скончалось 465 украинцев. Однако уже 4 143 человек излечились и успешно прошли повторный тест на болезнь.

Напомним, в Черновцах умер 5-месячный младенец, у которого была обнаружена ВИЧ-инфекция, врожденный порок сердца, двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус.

Как сообщалось ранее, "Страна" разбиралась, сколько тестов на коронавирус делают в Украине.