Пока внимание всего мира приковано к пандемии коронавируса, вся Латинская Америка страдает еще от одного смертельно опасного заболевания - лихорадки денге, вызванной флавивирусом.

Об этом пишет Reuters.

Вызывающий сильную боль в суставах недуг является эндемическим для большинства стран Латинской Америки, но вспышка COVID-19 отвлекло от него внимание и оттянуло медицинские ресурсы.

Между тем Панамериканская организация здравоохранения ожидает, что в 2020 году показатели заболеваемости лихорадкой денге будут высокими.

Во всем мире COVID-19 по-разному влияет на другие заболевания. Например, в Европе меры по профилактике распространения коронавируса снизили заболеваемость сезонным гриппом, а в Африке закрытие границ остановило вакцинацию против кори и других болезней.

В Латинской Америке эпидемия денге, которая особо разбушевалась в конце 2018 года, все еще продолжается. В прошлом году число случаев заражения денге в Северной и Южной Америке достигло рекордно высокого уровня - 3,1 миллиона человек. В Латинской Америке и Карибском бассейне от болезни погибли более 1500 человек.

Ожидается, что во втором полугодии заболеваемость денге снизится.

Вспышки разносимой комарами инфекции обычно происходят каждые три-пять лет. Существует четыре штамма лихорадки, поэтому люди могут заражаться более одного раза, и во второй раз болеют гораздо тяжелее.

Хотя лихорадка денге обычно не приводит к смертельному исходу и ее можно лечить обезболивающими, некоторые заразившиеся всю жизнь страдают от постоянных симптомов: усталости, потери веса и депрессии. Тяжелая денге чревата опасными осложнениями.

Ее своевременное лечение невозможно, когда больные находятся дома, опасаясь заразиться коронавирусом. В некоторых регионах число госпитализаций с лихорадкой сократилось вдвое, поскольку люди боялись выходить на улицу.

Особенно много случаев денге в Парагвае. За первые 18 недель 2020 года власти сообщили о 42 710 подтвержденных случаях и 64 смертельных исходах. Для сравнения в прошлом году было всего 384 заражения и 6 смертей.

В Коста-Рике заболеваемость почти утроилось к 1 мая по сравнению с прошлым годом и превысила 2000 человек.

Ученые считают, что денге уделяется слишком мало внимания, тогда как заболеваемость ею не падает, а диагностику проводят гораздо реже.

Ранее "Страна" писала, что сингапурские исследователи выявили схожесть Covid-19 с лихорадкой денге.

Мы также сообщали об эпидемии Филиппинах лихорадки денге в прошлом году.