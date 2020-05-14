Страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram заблокировали по решению главенствующей компании Facebook.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Источник в Facebook рассказал, что страницу заблокировали из-за санкций США, введенных в отношении Кадырова.

"В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", - заявил собеседник агентства.

Сейчас страница @za_kadyrova_95eng недоступна. Впервые ее заблокировали в 2017 году после соответствующих санкций. Спустя примерно год доступ восстановили, однако после того, как Кадыров первым делом опубликовал фото пистолета, представитель Instagram назвал временное восстановление страницы Кадырова ошибкой и снова заблокировал аккаунт.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо после того, как призвал к этому жителей региона. Он сказал, что бритье головы считает полезным в условиях жесткого карантина в стране, когда парихмахерские не работают.

Как сообщала "Страна", глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram выложил видео, в котором сообщил, что будет драться в ринге с тяжеловесом ММА Александром Емельяненко.