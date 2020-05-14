Украинский боец вольного стиля Богдан Грицай, который ранее вызвал Усика на бой, записал второе видеообращение к боксеру Александру Усику.

Почти 15-минутный ролик появился 13 мая на YouTube.

В ролике борец уверенно заявляет, что наверняка Усик "усвоил предыдущий урок", который он преподнес ему в предыдущем видео. В новом ролике он сообщил, что уже нанял адвокатов, чтобы те контактировали с юристами Усика. Но при этом добавил, что переговорами представителей дело не закончится, и бой без правил между ним и Усиком все равно состоится.

Он также обвинил Усика в том, что тот якобы пытается въехать в украинскую политику "на горбу боксерских достижений", а его "хозяева" пытаются построить в Украине "русский мир, который не совместим с демократией".

Затем Грицай предложил Усику записать "пафосное видео" для Путина, назвать президента РФ "лысым ху@лом", потребовать вывести войска из украинского Крыма и не трогать крымских свидетелей Иеговы.

Завершается обращение призывом к Усику доказать, что он настоящий украинец - Олэксандр, а не Александр.

Видео: YouTube/ Богдан Грицай

Боган Грицай - украинский боец вольного стиля, родом из города Шепетовка.

Ранее "Страна" приводила первое обращение Грицая к знаменитому чемпиону.

Мы также публиковали ответ Усика на выпады спортсмена из Шепетовки и рассказывали, что вслед за Грицаем вызов крымчанину на бой послал дзюдоист и порохобот из Винницы.