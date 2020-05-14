Вскоре Евросоюз упростит визовый режим с Беларусью. Такое решение принял Европарламент с большинством голосов "за".

Об этом сообщает ТАСС.

Так, упрощение визового режима означает, что визовый сбор при въезде на территорию Евросоюза для граждан Беларуси снижается с 80 до 35 евро. Также своим решением депутаты Европарламента увеличили перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях.

На то, чтобы получить визу, будет уходить не более 10 дней, а находиться на территории ЕС беларусы смогут не 90 дней в году, как ранее, а 180. Решение поддержали 634 парламентария, 48 проголосовали "против" и еще четверо воздержались.

Напомним, Кабинет министров отменил возможность для граждан Украины въезжать в Беларусь по внутренним украинским паспортам и таким образом частично приостановил действие соглашения о безвизовых поездках граждан.

Как сообщала "Страна", количество больных коронавирусом в Беларуси достигло почти 25 тысяч человек. За последние сутки заразилось около тысячи.