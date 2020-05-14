Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что подхватил коронавирус из-за того, что перестал носить свой противовирусный бейджик, купленный в начале апреля.

Об этом он признался в интервью газете "Коммерсантъ".

В России довольно популярны антимикробные бейджи, создатели короых уверяют в рекламе, что уже через 10 минут после начала использования в "зоне дыхания человека" образуется "защитный купол", убивающий до 99% вирусов. Такой долгое время носил и Песков.

"Я носил бейджик, возил его в машине и до сих пор его вожу. И когда журналисты стали писать в том числе о его вреде, я же его снял", - сказал пресс-секретарь Путина.

На замечание журналиста "Коммерсанта": "Может, и зря", - Песков ответил, что не исключено.

По его словам, заразиться было очень обидно, так как он делал все возможное, чтобы этого не случилось.

"Но обидно, что семья сидела полтора месяца дома, и сидела очень аккуратно, со всеми мерами предосторожности… Я ездил на работу, но тоже предохраняясь", - пожаловался Песков.

Ранее "Страна" приводила рассказ представителя Кремля о том, какие симптомы заражения у него проявились.

Мы также цитировали слова Пескова о том, что с Путиным он в последнее время общался по видеосвязи.